O amor é lindo e todos gostamos de vê-lo! Diogo Amaral e Jessica Athayde vivem atualmente uma fase de muita paixão e há várias provas disso mesmo.

Uma delas está relacionada com a galeria de imagens do telemóvel do ator, repleta de fotografias da companheira e mãe do seu filho.

"O meu telefone", escreveu Diogo na legenda de uma captura de ecrã onde é possível ver várias fotografias de Jessica Athayde de biquíni e com um chapéu.

Ora veja:

