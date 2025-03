Diogo Amaral cruzou-se com João Neves na tarde de segunda-feira, 24 de março, e não resistiu a aproveitar a ocasião para tirar uma fotografia com o jovem jogador português.

"O João Neves ontem foi ao nosso estúdio, pedi-lhe para sacar uma fotografia comigo para mostrar aos meus filhos", contou o ator ao mostrar a imagem.

Por fim, Diogo revelou-se rendido à personalidade do atleta do Paris Saint-Germain e ainda enviou um recado a Madalena Aragão - atriz que namora atualmente com João Neves.

"Um senhor este miúdo! Super educado, simpático e humilde. Casa com ele Madalena Aragão", pode ler-se na partilha.



© Reprodução Instagram - Diogo Amaral