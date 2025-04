Madalena Aragão não podia estar mais feliz! A atriz partilhou com os seguidores que comprou uma casa.

"Que fase bonita. E que pessoas tão bonitas com quem posso partilhar, não só esta conquista, fruto de muito trabalho, como tenho o prazer de partilhar a vida. E agora já posso dizer que a porta de minha casa está sempre aberta aos meus. Muito feliz", revelou a atriz na legenda da publicação onde mostra algumas imagens da habitação.

No campo pessoal, a artista vive também uma fase feliz já que namora, desde o ano passado, com o futebolista João Neves, que joga no Paris Saint Germain.

Leia Também: Diogo Amaral encontra-se com João Neves e envia recado a Madalena Aragão