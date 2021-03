A semana de Diogo Amaral arrancou da melhor maneira: Junto do mar, na companhia do filho mais novo, o pequeno Oliver.

A ida à praia ficou registada nas redes sociais com um carinhoso momento entre pai e filho no qual a dupla aparece deitada no areal, de olhos fechados, a desfrutar do sol.

"Que riqueza", comentou uma seguidora. "Não se aguenta", afirmou outra.

Veja abaixo o registo que deixou os fãs do ator enternecidos.

Leia Também: Vídeo. A amorosa reação do filho de Jessica Athayde ao ver a mãe na TV