Diogo Amaral e Jessica Athayde confirmaram que viajaram juntos para as Maldivas através de novas publicações no Instagram, onde tinham 'lançado' as suspeitas. E não viajaram sozinhos, com os atores encontra-se Oliver, filho de ambos.

Com o número de casos de Covid-19 a subir em Portugal, decidiram fugir para um destino de sol e é no paraíso das Maldivas que vão passar as festividades.

"Achavam que eu conseguia viajar e deixar este pudim? (sem ofender as mães que deixam claro). Eu é que não consigo! Mesmo. Dia 24 a virar copos na praia! Ele é que sabe", escreveu Jessica na sua conta na manhã desta sexta-feira.

Diogo Amaral, por sua vez, já tinha partilhado uma imagem do menino na praia.



