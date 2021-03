Diogo Amaral partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram uma fotografia divertida do filho mais novo, o pequeno Oliver, fruto da anterior relação com Jessica Athayde.

No retrato de que falamos o menino de um ano aparece com as bochechas apertadas e claro que os comentários elogiosos não se fizeram tardar.

"Lindo", "que amor", "que bebé mais lindo" foram algumas das palavras.

Recorde-se que Diogo é ainda pai de Mateus, do relacionamento com Vera Kolodzig.

Leia Também: Diogo Amaral partilha foto do filho momentos após o parto