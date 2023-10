Diogo Amaral aproveitou a ausência de Jessica Athayde para desfrutar da companhia dos dois filhos, como contou aos fãs.

O ator fez uma nova publicação na sua página de Instagram este sábado, dia 14 de outubro, onde se mostra na companhia de Oliver e Mateis.

"Sábado com os meus rapazes (Célia na teatra a ensaiar feito louca quase, quase a estrear)", escreveu na legenda dos registos fotográficos que pode ver na galeria.

De recordar que Oliver é fruto da relação do ator com Jessica Athayde. Já Mateus nasceu na anterior relação de Diogo Amaral com Vera Kolodzig.

