Diogo Amaral voltou a fazer uso das redes sociais para se mostrar 'derretido' com Jessica Athayde e o filho de ambos, Oliver, de dois anos.

"Tenho muita sorte", escreveu o ator na legenda de uma fotografia em que a atriz aparece com o filho ao colo.

A imagem, aparentemente, remonta para as férias que os três desfrutaram nas Maldivas no final do ano passado e que confirmaram a reconciliação do casal.

Leia Também: Jessica Athayde revela vídeo único do início do namoro com Diogo Amaral