Dino d'Santiago também fez questão de prestar uma homenagem a Nuno Guerreiro nas redes sociais. O cantor morreu esta quinta-feira, dia 17 de abril, aos 52 anos.

"Num dia, foste corpo internado. No outro, notícia e ausência. Assim, como quem desata devagar os nós do tempo, soltaste o espírito do invólucro onde habitava o teu nome, e deixaste-nos órfãos de ti. Partiste a 17 de abril, num calendário que te conhecia íntimo, mas sem o beijo no cravo que esperavas dar. Logo tu, que tanto celebravas a liberdade, essa flor que nasce da luta e floresce em vozes", começou por escrever.

"O teu silêncio é agora um outono que não cede à primavera. Um sopro que levanta folhas secas do que fomos, e as espalha pela inquietação do que ainda somos. Vi-te erguer, com mãos de artista e coração de combatente, a dignidade dos que criam sem salário certo, dos que envelhecem sem monumento, dos que, como tu, recusam ser mobília abandonada nas salas da cultura", acrescentou.

"Em Loulé, tornaste-te farol e ao saber que partilhávamos chão de nascimento,

eu, confesso, ganhei orgulho de raiz. Agora, sei: do lugar onde passaste a habitar não mais carne, mas claridade o teu cuidado permanece. Não por ti, que já és sossego. Mas por Ela, tua mãe, tua rainha. Esse amor primeiro que te moldou, e por quem ainda hoje te deixarias ficar", continuou.

"Prometo-te: faremos com que ela te sinta em cada gesto nosso, em cada frase onde o teu nome ressoe, como uma nota sustentada no ar. A tua luz não será memória — será presença. Até um dia, irmão", rematou.

