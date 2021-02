Dino d'Santiago já deu as boas-vindas ao primeiro filho, o pequeno Lucas, fruto da relação com Rafaela Rosa de Sousa. O bebé nasceu este sábado, às 37 semanas de gestação, na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa.

Foi o músico quem anunciou a boa nova através de uma publicação em que deu a conhecer a primeira fotografia do recém-nascido. Na mesma partilha, contou ainda que não conseguiu assistir ao parto, uma vez que o bebé nasceu antes da data prevista.

"Quem me conhece sabe o quanto sonhei com este dia. Sempre imaginei como seria quando ele chegasse... mas por vivermos tempos difíceis devido à Covid-19 e pelo facto do nosso filho ter decidido nascer bem mais cedo do que o planeado, não tive a oportunidade de assistir de perto ao seu nascimento", começou por contar.

E continuou, revelando uma curiosidade: "Obrigado a toda a equipa da Maternidade Alfredo da Costa por permitirem que o nosso filho tenha nascido em segurança, no dia de aniversário do meu ídolo Robert Nesta Marley, mais conhecido por Bob Marley".

Antes de terminar, o músico dedicou ainda palavras de admiração à companheira. "Destes 9 meses a maior lição que consegui tirar foi de que não existe um amor tão incondicional quanto o que uma mãe é capaz de doar a um filho... assistir-te de perto foi é e será uma aprendizagem inesquecível".

