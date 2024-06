Depois de Carolina Deslandes e Bárbara Tinoco terem comunicado o adiamento do espetáculo 'A Madrugada Que Eu Esperava' no Coliseu do Porto, após um colega ter sofrido um acidente, sabe-se agora que foi Dinarte Branco quem caiu no ensaio geral.

Ao Fama ao Minuto, a produtora confirmou a informação anteriormente avançada por alguns meios de comunicação nacionais e partilhou ainda que o ator "encontra-se estável e em franca recuperação".

"Na sequência das notícias avançadas por alguns OCS, vimos pelo presente informar que o ator Dinarte Branco, que sofreu um acidente em palco no ensaio geral do espetáculo 'A Madrugada que eu Esperava', no passado dia 30 de Maio, no Coliseu do Porto, se encontra estável e em franca recuperação. Recordamos que o ator foi imediatamente assistido no local e encontra-se a ser acompanhado por uma equipa médica que está a garantir a sua rápida recuperação", começaram por comunicar.

"A nossa prioridade, bem como a de toda a equipa, é a saúde do ator. Acreditamos que o respeito à sua privacidade é também um aspeto fundamental para o seu bem-estar, pelo que, em seu nome, agradecemos a vossa compreensão e respeito pela sua recuperação que, tal como indicado, se espera célere", acrescentaram.

Por fim, adiantaram ainda que "já foram fechadas novas datas para o espetáculo" e que as mesmas serão anunciadas "em breve".