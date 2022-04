A emissão de domingo, dia 10, de 'Casados à Primeira Vista', ficou marcada pelos novos desenvolvimentos na polémica relação de Dina e Tiago Jaqueta.

A participante do programa da SIC descobriu depois de chegar a Portugal que as suas desconfianças estavam corretas e o marido envolveu-se mesmo com outra mulher durante a lua de mel de ambos em Cabo Verde.

"Para mim isto foi uma traição, ponto final. Ele traiu-me toda a lua de mel. E continua a fazê-lo", atirou a educadora de infância depois de descobrir que o marido colocou na descrição da sua página de Instagram as iniciais da 'amante': AC - Anna Cherepanova.

A modelo fez o mesmo e escreveu na sua página TJ - as letras iniciais do nome Tiago Jaqueta.



© Reprodução SIC

Dina descobriu esta "coincidência" depois de ter recebido várias mensagens carinhosas do marido, que chegava mesmo a afirmar que tinha saudades suas. Perante os factos e a achar que foi traída, a participante do formato da SIC recusou-se conhecer o apartamento onde seria suposto o casal passar as próximas semanas.

"Não entro. Acabou, a minha participação acabou", afirmou Dina, convicta de que o divórcio será o melhor caminho.

Será que Tiago vai fazer a mulher mudar de ideias? Nas próximas emissões, o empresário irá pedir à mãe para que o ajude a convencer Dina a manter o casamento.

Leia Também: 'Casados'. Amante de Tiago Jaqueta mostra presente enviado pelo português