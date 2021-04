A digressão de Justin Bieber que estava marcada para iniciar a 2 de junho foi adiada para 2022, adianta a Variety. Isto por causa das restrições que se mantêm por causa da Covid-19.

Segundo a revista, tudo indica que há alguns meses que estavam a pensar adiar pelo menos algumas datas, se não todas, especialmente os concertos a realizar-se em espaços fechados. Isto porque as restrições podem permanecer mais rigorosas do que em espaços ao ar livre.

Estava programado que a digressão começasse em San Diego, com outras datas iniciais na Califórnia, onde não há certezas de que em junho todos os lugares passem a poder fazer espetáculos com 100% da capacidade do espaço ocupada.

O atraso no anúncio do adiamento da digressão poderá ser por causa de uma questão de reservas dos espaços, visto que foram muitas digressões adiadas por causa da pandemia, levando a que grande parte dos locais estejam já reservados em 2022.

