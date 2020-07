Atualmente a viver no Brasil, mais precisamente no Gramado, Rio Grande do Sul, Katia Aveiro tem investido na sua casa de forma a torná-la um lar acolhedor.

Ainda esta quarta-feira, dia 1, por exemplo, a empresária mostrou aos seus seguidores do Instagram pormenores do quarto da filha mais nova, a pequena Valentina.

Verdadeiramente digno de uma princesa, os detalhes do espaço encantaram os fãs que acabaram por tecer diversos elogios.

Veja a imagem de seguida e, se for esse o caso, inspire-se!

