"Uma fotografia tirada a um ecrã que estava a transmitir um ensaio de um programa da RTP a transmitir em breve. Partilho-a porque hoje é um dia triste porque o Magazino deixou-nos". Foi com estas palavras que Catarina Furtado começou a recente publicação que fez na sua página de Instagram.

A apresentadora foi uma das caras conhecidas que fez parte da 'onda' de homenagens destacadas nas redes sociais depois da notícia da partida do DJ português.

"Entre as várias lições que nos ensinou houve duas que não podemos nunca esquecer: o poder do amor da amizade nos nossos dias e a capacidade de acreditar sempre, vivendo intensamente com uma certa infantilidade no olhar (não confundir com ingenuidade) até ao dia em que já não faz sentido e então aceita-se ir viver de outra forma, para outro lugar, reencontrando outros amores", acrescentou.

"Obrigada pelos ensinamentos, pelo carinho e humor e pela música", escreveu de seguida. "Ps- acho que este meu olhar denuncia alguma infantilidade que me salva todos os dias. Digam o que têm a dizer, uns aos outros! E escolham bem as palavras que acompanham os olhares", rematou.

