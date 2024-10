Sean 'Diddy' Combs, alegadamente, drogava as vítimas com tranquilizante para cavalos. A nova informação sobre o caso Diddy foi avançada por Tony Buzbee, advogado que representa 120 alegadas vítimas do produtor.

De acordo com Buzbee, Diddy drogava as vítimas com tranquilizante para cavalos que colocava nas bebidas que lhes oferecia, antes de as abusar sexualmente.

"Várias das pessoas [que represento] fizeram despiste de drogas e foram encontradas drogas no seu organismo. Drogas estranhas, drogas que provavelmente nunca ouviram falar", afirmou o advogado, numa conferência de imprensa, citado pela Page Six.

"Uma em particular, que continua a surgir, é uma droga chamada Xylazine, ou 'tranq', o que, baseado na nossa investigação, é conhecida como um tranquilizante para cavalos", referiu ainda.

Buzbee afirma que, no grupo das alegadas vítimas se incluem 60 homens, 60 mulheres e 25 menores (à época em que os abusos aconteceram). Um dos homens alega que tinha apenas nove anos quando os crimes ocorreram. As denúncias vão de 1991 até este ano.

De relembrar que Diddy foi detido no dia 16 de setembro e acusado de crimes de extorsão, tráfico sexual e também relacionados com prostituição.

O cantor encontra-se à espera de julgamento no Metropolitan Detention Center uma vez que, aos olhos da justiça, Combs "representa um perigo - para as vítimas e outros, através da violência física e pelo comportamento - e também um risco de fugir", não tendo o seu pedido de saída sob fiança sido aceite.