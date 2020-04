Kourtney Kardashian continua de quarentena em casa, tal como a maioria das pessoas em vários países do mundo, por causa da pandemia do novo coronavírus. Baseando-se precisamente nesta fase de isolamento, a socialite - conhecida por pertencer ao clã Kardashian/Jenner - fez uma publicação nas redes sociais onde partilhou alguns dos pormenores da incrível mansão onde vive com os filhos.

Na legenda da publicação que fez na sua conta de Instagram, a empresária escreveu "dias em casa". Até ao momento, a partilha já conseguiu quase 800 mil 'gostos'.

