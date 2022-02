Foi no dia em que o Sporting jogou contra o Benfica, no passado sábado, 29 de janeiro, que Pedro Fernandes revelou que teve "alta". O apresentador esteve em isolamento com a família após terem testado positivo à Covid-19.

Esta quarta-feira, 2 de fevereiro, foi dia de ir cortar o cabelo, momento que também fez questão de destacar na sua página de Instagram numa publicação onde o humor não esteve de fora.

"Finalmente livrei-me do último sintoma da Covid-19: cabelo demasiado comprido devido a isolamento obrigatório. Obrigado Dr. David Xavier HairPro. Volto para a consulta de rotina daqui a três semanas", escreveu.

