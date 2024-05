Pedro Carvalho está de férias na Tailândia e tem partilhado algumas fotografias destes dias de descanso com os seus seguidores.

Na sua conta no Instagram, o ator mostrou algumas fotos suas, com paisagens idílicas e também da piscina do local onde está hospedado, na ilha de Ko Pha Ngan.

"Dump de final de dia por aqui", escreveu, na legenda das fotografias, que poderá ver na galeria.

