À semelhança de milhares de pessoas nesta época do ano, também Cláudia Vieira rumou até ao sul do país para por lá desfrutar de umas férias em família.

Nas redes sociais, a atriz tem vindo a partilhar com os seguidores imagens dos dias de diversão passados em família, neste caso, com as filhas - Maria e Caetana - e o companheiro, João Alves.

"Alguém está a postos para aproveitar mais um dia maravilhoso destas férias e a lançar amor para vocês!", notou a artista na partilha.

Poderá ver as imagens na galeria.