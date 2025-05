Aos 81 anos, Diana Ross 'preencheu' a passadeira vermelha da Met Gala no Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, tendo deslumbrado com um look único.

A cantora impressionou com um vestido em tons de prateado, cheio de brilho, e longo, destacando-se, sobretudo, a causa com 5,5 metros de comprimentos - que exigiu a ajuda de seis pessoas, na verdade sete se incluirmos o filhos, Evan, que a acompanhou no evento. De acordo com a People, na causa estavam bordados os nomes dos filhos, Rhonda, Tracee, Chudney, Ross e Evan, e netos, Raif, Callaway, Everlee, Leif, Indigo, Jagger, Bronx e Ziggy.

Zendaya cruzou-se com a artista e não conseguiu esconder a sua admiração. "Ela é uma referência", diz a atriz num vídeo em que foi 'apanhada'.

Veja o look - Eleven Sixteen by Ugo Mozie - de Diana Ross nas imagens da galeria.

