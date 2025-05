Zendaya e Anna Sawai escolheram um look (quase) igual para a Met Gala, que decorreu na segunda-feira, dia 5 de maio, no Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque.

Zendaya surgiu com um conjunto branco composto por calças, casaco, colete, camisa e gravata. Um visual da Louis Vuitton. Anna Sawai também se destacou na mesma cor, com um conjunto composto por calças, casaco, camisa e gravata, da Dior. Ambas usaram ainda um chapéu no mesmo tom.

De referir que este ano o tema do evento era 'Superfine: Tailoring Black Style'.

