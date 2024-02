Diana Nicolau esteve recentemente na Ásia, onde visitou países como Cambodja, Vietname, Sri Lanka, Tailândia e Nepal.

Na sua conta no Instagram, a atriz recordou os bons tempos que viveu nesses países e as saudades que sente, um mês depois do regresso.

"Voltei há um mês e parece que tudo isto já ficou para trás há séculos. Tenho saudades de me sentar em mini banquinhos de plástico no meio da rua a comer escape e comidas estranhamente boas, de levar com chuva e vento, de apanhar comboios errados, transportes intermináveis, fazer amigos improváveis, ver o pôr do sol da rocha e voltar descalça para uma casa que não é minha, negociar durante cinco minutos para baixar cinco cêntimos, brindar a coisas parvas como o nevoeiro e à sanguessuga que fintei, e até a uma carreira como atleta de remo que ficou para trás", começou por escrever a atriz.

"Escrevo isto da mesa de jantar barra secretária enquanto pago contas e ouço o apito da máquina de lavar que me lembra que a vida agora é aqui. Mas as histórias e memórias já ninguém mas tira. ️Que sorte a minha", completou.

