Diana Nicolau esteve em viagem pela Ásia, tendo visitado Cambodja, Vietname, Sri Lanka, Tailândia e Nepal.

De volta a Portugal, a atriz revela que adoeceu. "Sacana do corpo que sabe o que faz. Sabia que só podia ceder depois de meses a viajar e a abusar dele com o todo o tipo de atividades, subir montanhas, saltos de parapente, rastejamentos em grutas, ambientes tropicais, ambientes glaciares… A alimentá-lo com comidas estranhas e diferentes todos os dias, a forçar a tolerância ao picante, a dormir pouco e a carregá-lo com peso constante. A expô-lo ao sol, frio, bichos e tareias de meia noite", começou por escrever.

"E ele também sabia que tinha de se aguentar firme porque há um ano passei os meus 36 doente sem voz e de cama", continuou.

"Ele sabia. E foi por isso que se aguentou até sábado. Aguentou três meses até ceder e ser atropelado por um camião e ter sido cuspido para a valeta (...) Calma! Não é gripe. Não é covid. Não é influenza. É virose, ou carraspana, ou gripalhada, ou o Buda que achou que já estava na hora de deixar de olhar por mim e provar que o Variações tem razão!", concluiu a atriz.

