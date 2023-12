Diana Nicolau fez as malas há cerca de dois meses e partiu à aventura pela Ásia.

Cambodja, Vietname, Sri Lanka, Tailândia e Nepal foram os países escolhidos pela atriz para esta viagem a solo, cujo relato tem feito nas redes sociais, onde partilha fotos e pequenos textos das suas experiências.

"Não levo souvenirs para ninguém. Levo melhor. Levo especiarias para cozinhar as receitas que fui aprendendo nas diferentes seis aulas de cozinha que fiz nos cinco países por onde passei, e quando regressar cozinho para os amigos e família. E esse é o meu souvenir. Melhor que um íman para o frigorífico, não? Amigos, preparem-se que já não falta muito. Só preciso é que no aeroporto não me fiquem com as especiarias", escreveu a atriz na legenda das últimas fotografias publicadas.

Veja as fotografias na galeria.