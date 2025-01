Diana Monteiro tinha partilhado com os seguidores, no passado dia 9 de janeiro, que estava no hospital, devido a "uma reação muito complexa a um medicamento". Mais tarde, a artista fez questão de dar mais detalhes do sucedido.

Diana começa por contar que devido à sinusite não passar nem por nada, já que os medicamentos que o médico receitou não lhe fizeram um grande efeito, recorreu a um comprimido que costuma tomar para essa doença.

Mas, desta vez, as coisas não correram como esperado. [...] Tomei um medicamento que toda a gente toma, não precisa de receita médica, tomo aquilo há anos. [...] Tomei dois comprimidos e, passado uma hora, começo a ter uma arritmia gigante, o meu coração parecia que ia saltar da boca, começo a ter tremores, a vomitar sangue, a querer desmaiar, cuidado com isso."

Não referindo o nome do medicamento, Diana deixou o alerta, admitindo que "nunca mais vai tomar aquilo na vida".