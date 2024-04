Diana Costa e Silva publicou na sua página de Instagram uma fotografia do momento em que rapou o cabelo. "Mais uma voltinha no carrossel. Siga", escreveu na legenda do registo sem revelar mais detalhes, mas que tudo leva a acreditar que está a lutar contra um cancro.

Na caixa de comentários foram várias as palavras de carinho que recebeu dos colegas e amigos.

"Sério?? Um abraço muito forte, Di", comentou Paula Neves. "Sempre linda. Força furacão", disse Benedita Pereira. "Coragem", escreveu Frederico Amaral. "Força, meu amor", pode ler-se na mensagem de José Mata.

Leia Também: Kelly Medeiros revela que a mãe tem cancro. Leia a mensagem de força

Leia Também: O último evento a que Kate Middleton foi antes de diagnóstico de cancro