Diana Chaves deixou os seguidores do Instagram de queixo caído ao partilhar esta quarta-feira uma rara fotografia onde surge ao lado do filho mais velho do companheiro, César Peixoto.

A imagem impressionou por mostrar como está crescido e "gigante" o filho do antigo futebolista.

Rodrigo, que tem atualmente 15 anos, é fruto da antiga relação de César com Isabel Figueira. Em comum com Diana Chaves, o agora treinador de futebol tem uma menina - Pilar.

