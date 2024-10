Foi através de uma publicação no Instagram que Diana Chaves abriu o seu álbum de fotografias e partilhou com os seguidores momentos únicos nos quais posa com o companheiro de longa data, César Peixoto, e a filha de ambos, Pilar.

A apresentadora da SIC surge em diversos contextos mostrando ainda momentos de diversão da filha com o enteado, Rodrigo, e ainda as sobrinhas.

Momentos que poderá ver na galeria.