"Devemos aceitar quando chegamos ao limite". Para Diana Bouça-Nova, a experiência no noticiário 'Novo Dia', o primeiro da manhã da CNN Portugal, chegou ao fim, segundo anunciou a própria.

A jornalista revelou nas redes sociais que decidiu afastar-se deste formato e fê-lo com uma declaração dirigida aos fãs e aos colegas.

"Enche-me o coração a quantidade de mensagens a perguntar por mim no jornal que fiz, sem nunca falhar, durante dois anos. Ao qual dei tudo e do qual tenho o melhor. As pessoas: a Isaura, o André, a Natacha e o Tomás. Mas são mais", fez notar Diana.

De seguida, a comunicadora escreveu: "Foi no 'Novo Dia' que aprendi muito e é um jornal referência de um canal bem conseguido, vitorioso e com informação rigorosa. É mesmo com paixão que falo de um jornal diário de quatro horas que rompeu os paradigmas e que, pela primeira vez, teve três pivôs no ar com uma dinâmica incomparável".

Foi então que Diana abordou o facto de ter decidido sair do programa. "Por opção, não estou mais lá. Porque não era mais comportável para mim. E devemos aceitar quando chegamos ao limite. Solta-se o cliché: ano novo, vida nova! Ou, pelo menos, com outros horários", sublinhou, deixando assim no ar a possibilidade de continuar no canal de informação, noutro formato.

"E conto convosco do lado de lá da câmara e aqui. Obrigada por todas as mensagens! Bonitas e muito importantes numa altura de decisões como esta! 'Todas as vitórias ocultam uma abdicação' – Simone de Beauvoir", concluiu.

O texto foi deixado na legenda de um vídeo em que é possível ver a hora 3h30 num despertador, imagens que pertencem à série 'The Morning Show', que aborda precisamente o quotidiano de um programa matutino da televisão norte-americana.

Leia Também: Shakira e Piqué vivem período de tréguas?