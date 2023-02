'Diana - a rainha dos corações' é o novo romance sobre a princesa Diana que nos promete levar à descoberta de episódios desconhecidos da vida de Lady Di, uma das mulheres mais icónicas do mundo, mesmo depois de 25 anos da sua morte.

O livro, da autoria da jornalista Julie Heiland, conta-nos uma história baseada em factos reais, que começa em 1978, em Londres, quando Diana Spencer é convidada para a festa do 30.º aniversário do herdeiro do trono britânico, o príncipe Carlos.

O relato leva-nos ao dia em que Diana e Carlos dão o nó perante 3500 convidados na Catedral de São Paulo, numa das maiores cerimónias de casamento do século XX.

Diana acabaria por encontrar o seu próprio caminho e não tardou a ter o mundo a seus pés.

O livro estará à venda a partir do dia 7 de fevereiro e custa 17,50 euros.



© Reprodução - Planeta

