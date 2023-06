Michael J. Fox pregou, intencionalmente, um susto a todos os que estavam presentes no Centro de Congressos da Pensilvânia, na Filadélfia, para falar de 'Back to the Future' ('De Volta Para o Futuro').

O ator, de 61 anos, que foi diagnosticado com a doença de Parkinson em 1991 (quando tinha 29 anos), estava a subir ao palco quando tropeçou e caiu no sofá.

Felizmente, tudo acabou bem e sem ninguém se magoar, tendo conseguido estar ao lado dos colegas de elenco Christopher Lloyd e Tom Wilson.

Veja o vídeo abaixo:

Este encontro aconteceu semanas depois de o ator ter confessado no 'CBS Sunday Morning' que a batalha contra a doença de Parkinson se tornou "mais difícil". "Cada dia é mais difícil", desabafou no final de abril, recorda o Page Six. "Mas é mesmo assim", acrescentou.