O Dia dos Namorados está mesmo aí à porta e para muitas pessoas esta é uma data que fazem questão de ignorar. Tal aplicava-se a Marta Melro, até a atriz mudar de ideias, conforme destacou na sua página de Instagram.

"Está a chegar o Dia dos Namorados e começou aquele bombardeamento nas redes sociais, nas lojas e nos outdoors de corações, flores e afins. Eu só pensava para mim: livrai-me disto S. Valentim, not in the mood, sorry!", começa por confessar.

"Depois lembrei-me do porquê de sempre ter gostado deste dia. Enquanto crescia, o meu pai neste dia comprava flores para a minha mãe e para mim e eu ficava doida de alegria! Sentia-me tão importante. Eu? Eu também recebo flores? 'Claro, dizia o meu pai, também és a mulher da minha vida'. Tive o enorme privilégio (e se sei o quão privilégio isso é) de nascer e crescer de amor e com amor. Com muito 'amo-te' porque era dia de São Valentim, e dia de nada", reflete.

"Cresci a ver os meus pais darem as turras normais sem nunca duvidar do quanto se amavam e do quanto faziam para lembrar isso um ao outro. São assim até hoje. Tiram fotografias um ao outro, embonecam-se um para ir jantar fora e dizem com facilidade: que bonita/o estás. E continuam a dar turras. Por isso, antecipo o Dia dos Namorados para dizer que vocês serão sempre os meus namorados preferidos e eu sou vossa namorada também", continua.

Por fim, completa: "A minha fasquia é e será sempre alta e que bom que isso é. Este ano sou eu que rumo a vocês para vos levar flores".

Recorde-se que o último relacionamento assumido publicamente pela artista foi com o pai da filha, Paulo Vintém, que terminou no ano passado.

