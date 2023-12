Representa, canta e apresenta, tudo isto com máxima dedicação e talento. Sara Matos é uma das estrelas mais cobiçadas do país e hoje, dia 20 de dezembro, completa 34 anos de vida.

O ano de 2023 não foi nada fácil para Sara Matos. A atriz viu chegar ao fim a relação de nove anos com Pedro Teixeira, o pai do seu único filho, e desde então tem estado focada na carreira e na educação do pequeno Manuel, que agora tem dois anos de vida.

Já no plano profissional, Sara tem apenas motivos para sorrir. A novela 'Sangue Oculto', que chegou ao fim no passado mês de outubro, valeu-lhe vários elogios e até o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Ficção. Na trama, deu vida às trigémeas Júlia, Benedita e Carolina, todas com características muito distintas.

Na galeria, de forma a celebrarmos os 34 anos de Sara Matos, deixamos-lhe 34 fotos da atriz. Diga-nos de qual gosta mais.