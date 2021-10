Carolina Carvalho esteve hoje, 15 de outubro, à conversa com Júlia Pinheiro onde falou do seu relacionamento com David Carreira, que dura há quase quatro anos. Apesar dos dois hoje em dia serem inseparáveis, a verdade é que até que começasse o romance foram necessários 10 anos, conforme a atriz explicou.

"Com 17 anos foi quando ele me enviou a primeira mensagem, que era para fazer um videoclipe dele e eu na altura achei aquilo atrevido e tirei-o do Facebook e nunca mais lhe respondi", conta Carolina.

"Achava-o muito mais velho, que não é, são três anos e meio de diferença. Na altura tinha medo. Não o conhecia. Tinha preconceito, já lhe disse isto. Era extremamente conhecido e pensei que tinha as miúdas todas atrás dele [não queria ser mais uma]", confessa.

Quis o destino que os dois se encontrassem mais tarde: "Entretanto fui contratada para apresentar um evento e vejo que o artista que ia cantar era o David. No final ele cruzou-se comigo e eu estava cheia de vergonha e não lhe falei. Pensei que se calhar já nem se lembrava".

"Depois disso, passado um mês, o nosso estilista, que era o mesmo, fez-me uma partida, marcou-me um jantar, e de repente esse jantar era na casa do David. Desde o dia a seguir que começamos a namorar", completa.

Apesar da sua relação ser pública, a artista garante que os dois conseguem dividir as coisas entre o que é íntimo e que gostam de partilhar. "Aprendi muito isso com o David e com a família dele, que é o respeito pelo público. Eu própria também o vejo dessa forma. É muito bom sentir o carinho. Acho é que há sempre uma barreira da nossa intimidade quando estamos em casa e aquilo que passamos cá para fora. E nós partilhamos muito".

