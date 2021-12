Devin Ratray, ator que dava vida a Buzz McCallister nos filmes 'Sozinho em Casa', foi acusado de agredir a namorada.

Noticia o TMZ que o casal teve uma acesa discussão que culminou em ataques físicos. A companheira de Devin Ratray deu conta da ocorrência, alegando que o ator, de 44 anos, lhe deu um murro na cara e de seguida tapou-lhe a boca na tentativa de a estrangular.

O episódio aconteceu no passado dia 9 na cidade de Oklahoma, no interior dos EUA. O Page Six apurou que não foi formalizada nenhuma queixa.

