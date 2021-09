Depois de ter sido desvendada a data de estreia e o nome da emissão especial de 'Cristina ComVida' que irá marcar o regresso da dupla Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha, a TVI revela agora todos os pormenores sobre esta aventura a dois.

'Cristina ao Volante, Goucha Sem Travão' é uma emissão especial de três dias, entre 8, 9 e 10 de setembro, em que Cristina e Goucha vão "faz-se à estrada e lança-se numa aventura de autocaravana".

"A dupla mais imprevisível da televisão portuguesa volta a juntar-se e no seu roteiro quer conhecer as estradas e as paisagens de Portugal, mas, sobretudo, as pessoas que o habitam. Nestes episódios, o público vai poder acompanhar todas as peripécias da viagem de Cristina e Goucha, mas também espreitar as suas rotinas enquanto caravanistas, incluindo a preparação das refeições, o deitar e o acordar dos apresentadores", promete a TVI num comunicado enviado à imprensa.

Espreite agora a galeria para ver as imagens até ao momento divulgadas sobre o aguardado 'Cristina ao Volante, Goucha Sem Travão'.

