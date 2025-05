À medida que vão crescendo, os filhos de William e Kate vão descobrindo novos interesses.

Durante uma investidura no Castelo de Windsor, o príncipe de Gales teve a oportunidade de falar sobre o assunto com a atleta olímpica Keely Hodgkinson.

"O príncipe disse-me que a filha pratica 400 metros com barreiras e que me viu em Paris", contou Keely à comunicação social. "Ele disse-me que se lembra de me ter visto a ganhar e que gostava de ter estado lá para ver".

Note-se que William faltou aos Jogos Olímpicos, uma vez que havia o risco de contrair Covid-19 e de transmitir o vírus à mulher, Kate, que se encontrava a fazer quimioterapia preventiva.

