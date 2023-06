Acabou a festa, isto é: terminou a memorável despedida de solteiro de Diogo Piçarra. O músico regressou a Lisboa depois de ter passado uns dias com os amigos em Amesterdão.

A organização ficou a cargo dos amigos, que o fizeram embarcar no avião sem saber para onde ia. De fones nos ouvidos e vendado, só na chegada percebeu que estava em Amesterdão... longe de imaginar as surpresas que ainda lhe estavam reservadas.

Piçarra mostrou através do Instagram as melhores imagens destes dias e revelou quase tudo o que foi feito nesta aventura, onde houve cuecas com a sua cara estampada, uma boneca insuflável e, no fim, uma tatuagem que promete imortalizar todos estes momentos.

"Obrigado aos melhores padrinhos pela melhor viagem de despedida de solteiro", declarou o músico, passando a legendar as fotos e vídeos que pode ver na partilha abaixo.

"1- primeiro dia, ainda não conhecia a Vânia;

2- antes de virar o barco;

3- cuecas Diogo Piçarra, acho que podia ser uma boa ideia para merch;

4- viagem no Beer Bike;

5- não precisa de legenda;

6- nunca tinha andado de limusine;

7- última vez que vi a Vânia…

8- a pensar nela

9- The Zmegmen

10- xxx NL".

Leia Também: Diogo Piçarra passeia nova amiga (insuflável) na despedida de solteiro