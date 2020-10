Cristina Ferreira recebeu esta quinta-feira no seu programa os dois concorrentes de 'Big Brother - A Revolução' que desistiram na primeira semana de programa devido a questões clínicas.

Luís e Bruno falaram pela primeira vez sobre as razões que os levaram a abandonar a casa mais vigiada do país.

O caso de Luís

"Ainda não sei explicar muito bem o que é que aconteceu", começa por explicar Luís, que diz ter sido vencido pelo cansaço.

"Durante aqueles dias eu sentia-me muito cansado. Chegava à cama muito cansado e não conseguia adormecer", conta, referindo que um dia antes de sair falou com o 'Big Brother' sobre esta questão.

"Sentia que estava cansado e depois tive outra consequência, fiquei afónico", conta, lembrando o episódio que lhe aconteceu logo ao segundo dia de jogo.

Quando ao facto de ter sido a atitude de André Filipe e as zangas de ambos a motivar as questões clínicas que levaram à sua saída, Luís recusa culpar o colega e pede para não falar sobre o tema.

Luís falou ainda sobre o que aconteceu após abandonar o jogo: "Fiz uma série de exames, nunca acusou nada nos exames". Na opinião dos médicos foi mesmo a pressão e o stress a motivar alterações no seu estado de saúde

Bruno confirma desmaios dentro do 'Big Brother'

Depois de muito se especular sobre o que teria motivado a saída de Bruno do reality show, Cristina Ferreira confirmou pela primeira vez que, entre as razões, estiveram os desmaios do jovem dentro do programa.

"Tu chegaste a desmaiar", confirma Cristina. Em resposta à apresentadora, Bruno aponta a "falta de descanso e má alimentação" como as razões que levaram à alteração do seu estado de saúde.

"O nosso corpo começa a acusar cansaço", refere o ex-concorrente de 'Big Brother', preferindo não revelar mais pormenores sobre a sua polémica saída do programa.

