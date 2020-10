Bruno 'Neck' foi um dos primeiros concorrentes a abandonar o programa 'Big Brother - A Revolução'. O concorrente saiu na primeira semana de jogo, sem que a produção apresentasse grandes justificações sobre o motivo da sua decisão.

Dentro da casa mais vigiada do país, o assunto foi proibido pela produção e os espetadores ficaram sem perceber o que levou afinal o jovem a abandonar o jogo.

Agora, é André Filipe quem conta o que realmente aconteceu. Através de um direto na rede social Facebook onde conversava com o blog 'Dioguinho', o antigo concorrente do programa revela que Bruno partiu a cozinha, sofreu desmaios e que o seu estado clínico levou mesmo a que os bombeiros tivessem de ser chamados à casa mais vigiada do país.

"O Bruno só desmaiava e voltava à vida, desmaiava e voltava à vida. Acabou por partir a cozinha. Depois prenderam-no no quarto e tiveram de ir lá os bombeiros porque o rapaz estava mesmo desmaiado no chão e não se conseguia levantar. Ele teve várias convulsões", revela.

Recorde-se que André foi expulso do programa por comportamento impróprio e dias depois internado no hospital devido a um surto psicótico. O jovem teve alta muito recentemente. Também Luís saiu do programa na primeira semana por "razões clínicas".

Bruno e Luís vão amanhã aquela que é a primeira entrevista de ambos desde que abandonaram o reality show da TVI. Os dois jovens vão estar à conversa com Cristina Ferreira em 'Dia de Cristina'.

