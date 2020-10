Como já tinha sido anunciado, o 'Dia de Cristina' vai para o ar esta semana na quinta-feira, 15 de outubro, com Manuel Luís Goucha a juntar-se novamente à apresentadora do formato, Cristina Ferreira, na última parte do programa.

No entanto, agora, no Instagram, Cristina decidiu divulgar os nomes de outros dos convidados da próxima emissão do formato que vai ocupar a manhã e a tarde da estação já amanhã.

Pela primeira vez desde a saída do 'Big Brother', os ex-concorrentes Bruno e Luís vão regressar ao canal e marcar presença no programa da diretora de entretenimento e ficção da estação. A estes nomes vai juntar-se uma cara muito conhecida, o cantor Tony Carreira, como pode ver na recente publicação da apresentadora.

"Até tenho medo desta mistura", disse, na brincadeira, Cristina Ferreira.

