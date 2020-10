André Filipe, concorrente expulso do programa 'Big Brother - A Revolução' devido a comportamento impróprio, saiu do hospital depois de várias semanas internado na sequência de um surto psicótico.

A novidade foi partilhada na conta oficial de Instagram de André Filipe. O jovem regressou em força à rede social e são várias as publicações, fotografias e vídeos que tem partilhado nas últimas horas.

Ainda na mesma rede social, André Filipe revelou que fará amanhã - quarta-feira - o seu primeiro direto. O jovem estará à conversa com Leonardo Caeiro do 'Love On Top'.

