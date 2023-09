Depois de um espetáculo de ópera e de uma cerimónia religiosa, eis que as celebrações do Jubileu de Ouro do rei Carlos Gustavo da Suécia incluíram um sumptuoso banquete que aconteceu no Palácio Real em Estocolmo, Suécia.

Esta foi a ocasião ideal para as personalidades da realeza desfilarem deslumbrantes vestidos de festa e tiaras que lhe conferiram um enorme brilho.

Eis os pormenores dos visuais escolhidos para o evento:

Sofia da Suécia

A princesa Sofia da Suécia e o príncipe Carl Phillip© Getty Images

A princesa optou por um dos modelos que mais tem fascinado a realeza: os vestidos com capa. A criação, da marca Safiyaa, incluía adornos florais em metais dourados.

Sofia recuperou a tiara que usou no seu casamento com Carl Philip da Suécia, a 13 de junho de 2013.

Mary da Dinamarca

Princesa Mary da Dinamarca e o príncipe Daniel© Getty Images

A princesa optou por reutilizar um vestido azul marinho de Lasse Spangenberg. A primeira vez que o usou terá sido no 75.º aniversário da princesa Benedikte, em 2019.

Destaque ainda para a sua tiara, a mesma que usou em 2004, para o casamento com Frederico da Dinamarca.

Victoria da Suécia

Princesa Victoria e o primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson © Getty Images

Victoria deslumbrou com um verdadeiro vestido de princesa, em tons de azul, que encantou tudo e todos. Esta usou ainda a tiara Fringe, que contém 47 diamantes representativos dos raios de sol.

Madalena da Suécia

Princesa Madalena e Christopher O'Neil© Getty Images

Já a irmã de Victoria, Sofia da Suécia, brilhou com uma criação da designer britânica Jenny Packham. A sua tiara, mais moderna, foi um presente que a mãe, a rainha Silvia, recebeu do marido, o rei Carlos Gustavo, no seu 10.º aniversário de casamento.

Rainha Silvia da Suécia

Rainha Silvia e rei Carlos Gustavo© Getty Images

A rainha Silvia destacou-se com a cor mais vibrante do seu vestido. A monarca brilhou com uma joia de valor incalculável, nomeadamente, a Tiara Bragança. A peça de ouro e prata com diamantes incrustados foi mandada fazer por Pedro IV para Amélia de Leuchtenberg, imperatriz consorte do Brasil, e sua segunda mulher.

