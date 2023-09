A propósito da celebração do Jubileu do reinado do rei Carlos Gustavo, que esta sexta-feira, 15 de setembro, completa 50 anos no trono, a Casa Real da Suécia convidou várias personalidades da realeza para assistirem a um espetáculo de ópera no Drottningholm Palace Theatre, em Estocolmo.

Entre as figuras destacaram-se nomes como a princesa Mary da Dinamarca e a princesa Victoria da Suécia.

Veja na galeria os visuais elegantes escolhidos para a ocasião.

Leia Também: Casa Real da Dinamarca assinala Jubileu do reinado do soberano da Suécia

Leia Também: Rei Carlos Gustavo reúne a família para foto dos 50 anos do seu reinado