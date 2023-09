Esta sexta-feira, 15 de setembro, marca-se uma histórica data no seio da realeza na Europa. O rei da Suécia, Carlos Gustavo, completa 50 anos no trono, tendo por isso organizado eventos de comemoração do jubileu.

Conforme destaca a revista Hola!, a celebração aconteceu em Estocolmo e contou com a presença de personalidades já conhecidas. A princesa Victoria e a Sofia da Suécia não faltaram a uma cerimónia religiosa. A princesa Mary da Dinamarca também esteve presente.

