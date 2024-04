Parece que o cancro fez com que o rei Carlos III adotasse uma outra perspetiva sobre a vida e sobre os conflitos familiares que tem atualmente.

De acordo com uma fonte próxima da família real britânica, citada pelo Page Six, o monarca britânico planeia fazer as pazes com o filho mais novo, o príncipe Harry, e a esposa deste e sua nora, Meghan Markle, para dessa forma poder reencontrar-se com os netos Archie e Lilibet.

O tabloide conta que Balmoral, a grande propriedade real situada na Escócia, é encarada como o 'palco' mais provável deste encontro e que caso o convite avance, é muito provável que Harry e Meghan o aceitem.

Vale lembrar que desde que deixaram os cargos de membros seniores da família real, em janeiro de 2020, os duques de Sussex apenas voltaram ao Reino Unido em ocasiões muito particulares. Para além disso, apenas se fizeram acompanhar dos filhos uma única vez, para a presença no Jubileu de Platina da rainha Isabel II.

