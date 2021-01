Dino d'Santiago fez uma publicação na sua conta de Instagram a propósito das medidas anunciadas pelo governo no novo confinamento, que começa amanhã às 00:00h.

"Hoje despertei com o desejo de que o meu filho ficasse mais um tempo no ventre da mãe para não se aperceber do quão desrespeitada é a classe trabalhadora do seu pai", começa por referir, tendo em conta que está à espera do primeiro filho.

"No momento mais difícil da História Contemporânea, somos tratados com a mais pura indiferença mesmo quando somos os únicos a par dos Funcionários de Saúde que realmente fazemos a diferença na alma dos que mais sofrem", defende.

"Que a Nossa ARTE seja o vosso único Escudo e a CULTURA o vosso único Alimento é o que desejo a todos os Governantes no momento de tomarem as suas decisões", termina.

Leia o texto completo.

Leia Também: "Haverá casos de pobreza extrema, fome, gente a ficar sem casa"