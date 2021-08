A novela 'Festa é Festa' continua a ser um sucesso no que às audiências televisivas diz respeito, motivo pelo qual está já uma segunda temporada a caminho.

A contribuir para o êxito da trama está o elenco de luxo escolhido pela produção e o facto de esta ter uma história leve, carregada de humor e muito diferente das novelas tradicionais.

Hoje revelamos uma pequena curiosidade que os espetadores de 'Festa é Festa' vão certamente gostar de saber: o local onde fica afinal a aldeia que serve de cenário a 'Festa é Festa'.

Na ficção deram-lhe o nome de Aldeia da Bela Vida, mas na realidade é na Aldeia Galega da Merceana que são gravadas grande parte das cenas desta produção da TVI.

A pouco mais de 40 minutos de Lisboa, Aldeia Galega da Merceana está situada no concelho de Alenquer e é um local pacato, tranquilo e cheio de história. Preserva ainda a sua traça medieval, o que faz dela um local de enorme beleza, e chegou a ser considerada o centro de produção vinícola mais rico do concelho.

As ruas habitualmente pacatas de Aldeia Galega da Merceana vivem agora dias de invulgar agitação e reboliço com as gravações da novela mais animada de que há memória na TVI.

Leia Também: O autor de 'Festa é Festa, o homem que "não descansa e não tira férias"