Cristina Ferreira partilhou nas suas redes sociais uma publicação que homenageia "a responsabilidade da Festa", ou seja o autor da novela 'Festa é Festa'.

A diretora de ficção e entretenimento da TVI partilhou na verdade um texto escrito pelo próprio autor, Roberto Pereira, onde este fala sobre a responsabilidade que tem a seu cargo por ser o argumentista da trama de sucesso.

"A responsabilidade de escrever um 'porta-aviões' como o 'Festa é Festa' é muito isto. Acordar às quatro e tal da manhã, com a sensação que algo pode ser melhorado, revisto, criado… É ter uma parte do cérebro sempre 'ligada' à novela, literalmente 24 horas por dia. Que não descansa, não relaxa, não tira férias", garante, assumindo que é "conscientemente 'obcecado'" por aquilo que faz.

"Se o resultado é o melhor, não sei. Mas sei que dou o meu melhor para que o seja", afirma, juntando às suas palavras uma fotografia onde surge a trabalhar durante a noite.

"A Eva Goncalves, que sorrateiramente registou este momento, escreveu que 'a sorte é muito isto, dá muito trabalho'. E dá mesmo. Muito! Mas, também, de outra forma não seria tão gratificante…

Faço aquilo que amo, e aquilo para que nasci. Sem dúvida! E, por isso mesmo, sou um privilegiado. Por isso, e também porque, além do Super-Homem, não deve haver muito mais gente a poder trabalhar só de cuecas…", termina, mostrando aqui a sua veia de humorista.

Nos comentários da publicação foram muitos os atores que fazem parte do elenco de 'Festa é Festa' a agradecer o trabalho feito até aqui por Roberto Pereira.

